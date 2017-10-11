12 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
Тюмень посетит деловая делегация Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Тоёхиса Кодзуки.
В Тюмени в 9 часов в в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнутся соревнования по волейболу среди женских команд, по мини-футболу среди женских и мужских команд и по настольному теннису в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется круглый стол "Об итогах организации теплоснабжения Тюмени. Взаимодействие энергосберегающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства города".
В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, ауд. 315) начнется открытие учебного класса корпорации "Bayer".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1, большой зал) начнется встреча "Чтобы помнили: Нюрнбергский процесс" с автором книг и фильмов, вице-президентом Международной ассоциации прокуроров Александром Звягинцевым. Пресс-подход начнется в 14 часов 30 минут.
В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся бесплатные лекции для родителей о психологии и воспитании детей "Папин сын".
В Нижней Тавде в 10 часов в спорткомплексе "Спорт и молодежь" начнутся соревнования по шахматам в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.
Этот день в истории:
1350 - родился великий князь московский Дмитрий Иванович, получивший после выигранной им Куликовской битвы почетное прозвище Донской. Он первый из великих князей решился на открытое вооруженное сопротивление Орде и стал первым, кто одержал победу над ними.
1492 - Христофор Колумб открыл первую землю в Америке - Сан-Сальвадор.
1787 - в сражении на Кинбурнской косе Александр Суворов разгромил турецкий десант.
1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.
1931 - в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду открыт монумент Христа Спасителя работы скульптора Поля Ландовски.
1941 - гитлеровские войска заняли Брянск.
1968 - в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.
1997 - возле Нагасаки (Япония) произведена самая длинная в мире порция суши (длиной в 1 тыс. м).
2000 - американские ученые обнаружили пять скелетов тиранозавров. Самый крупный был продан одному из музеев в Чикаго за 8,5 млн долларов.
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