12 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень посетит деловая делегация Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Тоёхиса Кодзуки.

В Тюмени в 9 часов в в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнутся соревнования по волейболу среди женских команд, по мини-футболу среди женских и мужских команд и по настольному теннису в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется круглый стол "Об итогах организации теплоснабжения Тюмени. Взаимодействие энергосберегающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства города".

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, ауд. 315) начнется открытие учебного класса корпорации "Bayer".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1, большой зал) начнется встреча "Чтобы помнили: Нюрнбергский процесс" с автором книг и фильмов, вице-президентом Международной ассоциации прокуроров Александром Звягинцевым. Пресс-подход начнется в 14 часов 30 минут.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся бесплатные лекции для родителей о психологии и воспитании детей "Папин сын".

В Нижней Тавде в 10 часов в спорткомплексе "Спорт и молодежь" начнутся соревнования по шахматам в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в истории:

1350 - родился великий князь московский Дмитрий Иванович, получивший после выигранной им Куликовской битвы почетное прозвище Донской. Он первый из великих князей решился на открытое вооруженное сопротивление Орде и стал первым, кто одержал победу над ними.

1492 - Христофор Колумб открыл первую землю в Америке - Сан-Сальвадор.

1787 - в сражении на Кинбурнской косе Александр Суворов разгромил турецкий десант.

1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.

1931 - в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду открыт монумент Христа Спасителя работы скульптора Поля Ландовски.

1941 - гитлеровские войска заняли Брянск.

1968 - в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.

1997 - возле Нагасаки (Япония) произведена самая длинная в мире порция суши (длиной в 1 тыс. м).

2000 - американские ученые обнаружили пять скелетов тиранозавров. Самый крупный был продан одному из музеев в Чикаго за 8,5 млн долларов.