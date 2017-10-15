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"Тюмень – наш дом": рецепты наших мам. Объявляем конкурс!

16:01 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Тюмень – наш дом»: рецепты наших мам. Объявляем конкурс!. Фото: ИА Тюменская линия

Любите удивлять гостей и родных кулинарными шедеврами? Вам советуют поделиться секретом приготовления блюд со знакомыми? Тогда участвуйте в конкурсе "Мамины вкусняшки", пишет пресс-служба администрации Тюмени.

Фотографии блюд с приложением рецепта вы можете размещать  с 14 октября по 17 ноября в группе  "Тюмень – наш дом"  социальной сети "ВКонтакте". В конкурсе 4 направления:

- Любимый рецепт для малыша. Вы можете рассказать, как вам быстро удается  приготовить  вкусное и полезное блюдо, которое  с удовольствием есть ребенок.

- Рецепты хорошего настроения для школьника (студента). Сбалансированное питание важно для подростков,  и мир кулинарных рецептов неисчерпаем.

- Лучший рецепт здоровья.  Хозяйкам нужно поделиться секретами приготовления диетических блюд, рецептами для спортсменов...

- Рецепт большой семьи. Яркое, выразительное блюдо для семейного застолья.

Есть одно условие, которое гарантирует максимальную оценку  отправленному на конкурс рецепту: 80% ингредиентов вашего блюда должны составлять продукты местных производителей.

Вопросы по организации конкурса можно задать как модераторам группы "Тюмень – наш дом", так и направить на почту cmi@tyumen-city.ru

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