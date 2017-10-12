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13 октября - события дня

17:54 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на ул. Перекопской, 34 начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на комбинированных дистанциях.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется отборочный тур XIII городского фестиваля творчества "Творчество для всех".

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнутся мастер-классы по йоге, индийскому танцу и народной музыке в рамках Дней индийской культуры в Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в жилом районе Казарово на ул. Пограничников, 1 начнется открытие памятника Герою Советского союза, генералу погранвойск Вадиму Матросову.

В Тюмени в 14 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59) начнется лекция "Тюменское ханство в контексте развития позднесредневековой государственности Юго-Западной Сибири".

В Тюмени в 14 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый турнир по художественной гимнастике на приз главы администрации Тюмени.

В Тюмени в 14 часов в областной физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется открытие уникальной геологоразведочной лаборатории.

В Тюмени в 16 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется семинар-практикум о последних трендах работы бизнеса в социальном медиапространстве.

В Тюмени в 19 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат России-2018 по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) откроется всероссийский фестиваль экологического кино "Золотой Витязь".

Этот день в истории:

1884 - английская обсерватория Гринвич стала считаться местом прохождения нулевого меридиана.

1941 - немецкие войска овладели Вязьмой и Калугой.

1944 - войска Красной армии освободили от гитлеровцев Ригу.

1948 - завершено строительство газопровода Дашава - Киев.

1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 - писатель из Торонто Майк Однаатай стал первым канадцем, получившим Букеровскую премию за литературу.

2000 - в Словакии открыт памятник герою романа Ярослава Гашека – солдату Швейку.

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