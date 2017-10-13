День маммологического здоровья: тюменок приглашают на бесплатное обследование

День женского здоровья. Фото rabotenko.com

День маммологического здоровья состоится в поликлинике Медицинского города (ул. Барнаульская, 32) 14 октября с 9 до 14 часов.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, прием будут вести врачи-маммологи, пациентов с заболеваниями других локализаций в этот день принимать не будут.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись по телефону (3452) 39-33-33.

Злокачественные новообразования молочной железы занимают 20% в структуре онкологической заболеваемости женщин в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

В 2016 году 5 тыс. 717 жителей Тюменской области узнали о выявленной у них злокачественной опухоли. Из-за позднего обращения у каждого четвертого опухоль была в запущенной стадии. Другая категория онкологических пациентов, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются и живут долгие годы.