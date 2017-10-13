14 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы познакомятся на экскурсии с Тюменью, посетят молодежные театры, проведут торжественную церемонию поднятия флагов фестиваля.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском отделении ДОСААФ России начнется открытие чемпионата Тюменской области по пулевой стрельбе.

В Тюмени в 10 часов в институтах ТюмГУ начнется VIII городской фестиваль "Наука 0+".

В Тюмени в 10 часов в детско-юношеской спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнется II фестиваль боевых искусств.

В Тюмени в 11 часов в парке имени Юрия Гагарина начнется полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ.

В Тюмени в 11 часов на ул. Гранитной, 4 начнется открытие интеллектуальной музыкальной школы "Культура. Школа Будущего" - филиала международной школы Михаила Казиника.

В Тюмени в 11 часов в Гилевской роще начнется чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту (маунтинбайк — велокросс).

В Тюмени в 11 часов 30 минут в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок.

В Тюмени в 18 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется мастер-класс по приготовлению национального блюда "Чак-чак – 2017" .

В Тюмени в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а, корп. 12) состоится мастер-класс "Мануфактура копирайтинга".

Этот день в истории:

1670 - под Симбирском войска князя Барятинского нанесли тяжелое поражение основным силам крестьянско-казацкой армии Степана Разина.

1808 - в Эрфурте состоялась последняя личная встреча русского императора Александра I и Наполеона Бонапарта.

1912 - родился Лев Гумилев, историк, этнограф, литературовед, сын поэта Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой.

1920 - состоялось знаменитое сражение у Каховки между войсками белого генерала Врангеля и частями Красной Армии.

1926 - в Лондоне вышла книга писателя Алана Милна про Винни-Пуха.

1934 - умер Леонид Собинов, лирический тенор, ведущий солист Большого театра.

1940 - родился один из самых популярных английских эстрадных певцов Клифф Ричард (настоящее имя – Гарри Роджер Уэбб).

1941 - гитлеровские войска взяли Мариуполь.

1952 - в завершающий день XIX съезда КПСС последний раз в своей жизни с публичной речью выступил Сталин.

1958 - умер поэт Николай Заболоцкий.

1963 - родился Валентин Юдашкин.

1964 - в СССР произошел государственный переворот – пленум ЦК КПСС сместил Никиту Хрущева со всех постов. Его должности были поделены: первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Брежнев, председателем Совета министров – Алексей Косыгин.

1990 - умер великий американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн.