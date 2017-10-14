15 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов 30 мину в ТВВИКУ (ул. Льва Толстого, 1) начнется освящение храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского. В 10 часов начнется день открытых дверей.
В Тюмени в 18 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется официальное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС-2017).
В Тюмени в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а, корп. 12) продолжается двухдневный мастер-класс "Мануфактура копирайтинга".
В Тюмени в региональном отделении ДОСААФ России продолжается открытый чемпионат Тюменской области по пулевой стрельбе.
В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) продолжается первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок.
Этот день в истории:
1570 - основан Пхеньян.
1581 - в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет "Комичный балет королевы".
1666 - английский король Чарльз II впервые надел жилет, введя новую моду.
1791 - умер Люсьен Бонапарт, дядя Наполеона, оставив племяннику большое наследство и освободив его семью от финансовых трудностей.
1808 - Наполеон распустил Великую армию, создав вместо нее Рейнскую армию.
1809 - в богатой купеческой семье родился лирический поэт Алексей Кольцов, воспевавший прелести деревенской жизни.
1814 - родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.
1835 - Карл Маркс поступил в Боннский университет.
1844 - родился немецкий философ Фридрих Ницше.
1917 - расстреляна самая известная в мире женщина-шпион Мата Хари.
1924 - родился Ли Якокка, менеджер автомобильных компаний "Форд" и "Крайслер", прославившийся как ведущий теоретик в области управления производством и организации бизнеса.
1961 - родился лидер культовой рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов.
1964 - введен в строй нефтепровод "Дружба".
1967 - в Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.
2001 - Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым футболистом Великобритании.
2003 - Китай отправил в космос своего первого космонавта.
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