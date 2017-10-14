15 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 мину в ТВВИКУ (ул. Льва Толстого, 1) начнется освящение храма-часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского. В 10 часов начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 18 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется официальное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС-2017).

В Тюмени в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского, 2а, корп. 12) продолжается двухдневный мастер-класс "Мануфактура копирайтинга".

В Тюмени в региональном отделении ДОСААФ России продолжается открытый чемпионат Тюменской области по пулевой стрельбе.

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) продолжается первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок.

Этот день в истории:

1570 - основан Пхеньян.

1581 - в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет "Комичный балет королевы".

1666 - английский король Чарльз II впервые надел жилет, введя новую моду.

1791 - умер Люсьен Бонапарт, дядя Наполеона, оставив племяннику большое наследство и освободив его семью от финансовых трудностей.

1808 - Наполеон распустил Великую армию, создав вместо нее Рейнскую армию.

1809 - в богатой купеческой семье родился лирический поэт Алексей Кольцов, воспевавший прелести деревенской жизни.

1814 - родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.

1835 - Карл Маркс поступил в Боннский университет.

1844 - родился немецкий философ Фридрих Ницше.

1917 - расстреляна самая известная в мире женщина-шпион Мата Хари.

1924 - родился Ли Якокка, менеджер автомобильных компаний "Форд" и "Крайслер", прославившийся как ведущий теоретик в области управления производством и организации бизнеса.

1961 - родился лидер культовой рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов.

1964 - введен в строй нефтепровод "Дружба".

1967 - в Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.

2001 - Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым футболистом Великобритании.

2003 - Китай отправил в космос своего первого космонавта.