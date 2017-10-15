up

15.10.2017 воскресенье

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 0..2 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

16 октября - события дня

18:00 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы познакомятся с представителями творческих сообществ Тюмени, с историей региона, создадут арт-объект, их ждет ужин в сибирских семьях.

в 11 часов на ул. Республики, 12 начнется церемония подписания "Кодекса добросовестных практик".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется VIX городской фестиваль "Осенняя рапсодия".

Этот день в истории:

1791 - умер Григорий Потемкин, российский государственный деятель, фаворит Екатерины II.

1793 - казнена французская королева Мария-Антуанетта.

1813 - началось грандиозное сражение под Лейпцигом между войсками Наполеона с одной стороны, и армиями России, Пруссии, Австрии – с другой.

1846 - бостонский хирург Уильям Томас Мортон впервые продемонстрировал перед собравшимися коллегами применение эфира в качестве анестезирующего средства во время операции под полным наркозом по удалению опухоли у пациента.

1854 - родился английский писатель Оскар Уайльд.

1853 - Турция объявила войну России.

1879 - умер Сергей Соловьев, великий русский историк.

1923 - основана кинокомпания Уолта Диснея.

1923 - Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1941 - советские войска оставили Одессу.

1946 - по приговору Нюрнбергского трибунала казнена группа нацистских военных преступников.

1962 - вышла в эфир радиостанция "Юность".

1962 - родился знаменитый тенор Дмитрий Хворостовский.

1968 - во время Олимпийских игр в Мехико американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос во время процедуры награждения под звуки американского гимна опустили головы и подняли вверх правую руку в черной перчатке, протестуя против расизма в США.

1968 - родился лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

1998 - в Лондоне по требованию испанского правительства арестован бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:29 Тюменские медики будут сотрудничать с коллегами из Республики Корея
18:00 16 октября - события дня
17:31 В Нижнем Тагиле четверых подростков спасли из заброшенного карьера
17:03 Тюменцам рассказали, как обезопасить себя от краж в "Мобильном банке"
16:21 Повара WorldSkills приготовят для участников фестиваля молодежи в Сочи блюда народов мира
16:01 "Тюмень – наш дом": рецепты наших мам. Объявляем конкурс!
15:48 Эстафета #тюменьнавфмс стартовала в Instagram Фото
15:24 Тюменцы могут помочь продуктами малоимущим семьям
15:06 Выставка тюменского региона - одна из самых привлекательных для гостей ВФМС Фото
14:23 Тюменские скалолазы претендуют на Кубок мира
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

В Тюменской области фермерским хозяйствам выгодно повышать качество молока

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Заводоуковский завод "Битекс" поставил новый рекорд

Тюменский завод "Стеклотех" выполнит заказ киргизских пивоваров

Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке

Общество

Тюменские медики будут сотрудничать с коллегами из Республики Корея

16 октября - события дня

Тюменцам рассказали, как обезопасить себя от краж в "Мобильном банке"

Спорт

Тюменские скалолазы претендуют на Кубок мира

В Тюмени определили лучших волейболистов среди подразделений регионального УМВД России

Открытый турнир "Боевое братство" соберет сильнейших спортсменов

Происшествия

В Нижнем Тагиле четверых подростков спасли из заброшенного карьера

Движение по автотрассе Тюмень-Тобольск перекрыто из-за ДТП

На тюменском предприятии погашен большой долг по зарплате

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+