16 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы познакомятся с представителями творческих сообществ Тюмени, с историей региона, создадут арт-объект, их ждет ужин в сибирских семьях.
в 11 часов на ул. Республики, 12 начнется церемония подписания "Кодекса добросовестных практик".
В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется VIX городской фестиваль "Осенняя рапсодия".
Этот день в истории:
1791 - умер Григорий Потемкин, российский государственный деятель, фаворит Екатерины II.
1793 - казнена французская королева Мария-Антуанетта.
1813 - началось грандиозное сражение под Лейпцигом между войсками Наполеона с одной стороны, и армиями России, Пруссии, Австрии – с другой.
1846 - бостонский хирург Уильям Томас Мортон впервые продемонстрировал перед собравшимися коллегами применение эфира в качестве анестезирующего средства во время операции под полным наркозом по удалению опухоли у пациента.
1854 - родился английский писатель Оскар Уайльд.
1853 - Турция объявила войну России.
1879 - умер Сергей Соловьев, великий русский историк.
1923 - основана кинокомпания Уолта Диснея.
1923 - Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.
1941 - советские войска оставили Одессу.
1946 - по приговору Нюрнбергского трибунала казнена группа нацистских военных преступников.
1962 - вышла в эфир радиостанция "Юность".
1962 - родился знаменитый тенор Дмитрий Хворостовский.
1968 - во время Олимпийских игр в Мехико американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос во время процедуры награждения под звуки американского гимна опустили головы и подняли вверх правую руку в черной перчатке, протестуя против расизма в США.
1968 - родился лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.
1998 - в Лондоне по требованию испанского правительства арестован бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет.
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