16 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы познакомятся с представителями творческих сообществ Тюмени, с историей региона, создадут арт-объект, их ждет ужин в сибирских семьях.

в 11 часов на ул. Республики, 12 начнется церемония подписания "Кодекса добросовестных практик".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется VIX городской фестиваль "Осенняя рапсодия".

Этот день в истории:

1791 - умер Григорий Потемкин, российский государственный деятель, фаворит Екатерины II.

1793 - казнена французская королева Мария-Антуанетта.

1813 - началось грандиозное сражение под Лейпцигом между войсками Наполеона с одной стороны, и армиями России, Пруссии, Австрии – с другой.

1846 - бостонский хирург Уильям Томас Мортон впервые продемонстрировал перед собравшимися коллегами применение эфира в качестве анестезирующего средства во время операции под полным наркозом по удалению опухоли у пациента.

1854 - родился английский писатель Оскар Уайльд.

1853 - Турция объявила войну России.

1879 - умер Сергей Соловьев, великий русский историк.

1923 - основана кинокомпания Уолта Диснея.

1923 - Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1941 - советские войска оставили Одессу.

1946 - по приговору Нюрнбергского трибунала казнена группа нацистских военных преступников.

1962 - вышла в эфир радиостанция "Юность".

1962 - родился знаменитый тенор Дмитрий Хворостовский.

1968 - во время Олимпийских игр в Мехико американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос во время процедуры награждения под звуки американского гимна опустили головы и подняли вверх правую руку в черной перчатке, протестуя против расизма в США.

1968 - родился лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

1998 - в Лондоне по требованию испанского правительства арестован бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет.