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Подростков приглашают на мастер-класс по скейтбордингу

16:13 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Подростков приглашают на мастер-класс по скейтбордингу

Для тюменских подростков пройдет мастер-класс по скейтбордингу 14 октября в 11 часов. В центре "Семья" приглашают тех, кто хочет научиться кататься на скейте. 

Мастер-класс проведет команда SibSub. В программе встречи: показ роликов о тюменском скейт-парке и мастерстве его команды, показательные выступления опытных скейтеров и, конечно, сам мастер-класс для всех желающий мальчиков и девочек. Как отметили руководители проекта, на прошлые занятия приходили дети от пяти лет.

"Я работаю в скейт-парке SibSub уже пять лет и постоянно вижу здесь большое количество детей и подростков. Слежу за тем, как они осваивают трюки, вливаются в нашу команду. И думаю, сколько же еще есть таких детей в Тюмени и районе, которые пока не знают, чем себя занять. И, конечно, я хотел бы заинтересовать их катанием на скейте, для этого мы и проводим наш проект", — поделился его руководитель Павел Третьяков.

Проект SibSub Level Up стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 85 тысяч рублей, сообщает "КП-Тюмень". 

 

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