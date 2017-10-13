Урбанист расскажет тюменцам о будущем планеты

Урбанист расскажет тюменцам о будущем планеты. Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет серия встреч на экологическую тему в рамках проекта Eco study. Все желающие могут обсудить с урбанистом будущее нашей планеты, а также узнают у экологов, как научиться сортировать мусор в домашних условиях.

14 октября в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева тюменцев ждут на лекции "Устойчивое развитие в городской среде". Эколог, урбанист, выпускница московской "Открытой школы устойчивого развития" Маргарита Обращенко расскажет участникам встречи о международной концепции устойчивого развития и о том, какое будущее ждет нашу планету. Отдельное внимание спикер уделит проблеме переработки мусора.

15 октября в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" пройдет мастер-класс "Раздельный сбор отходов дома". Слушатели узнают, зачем перерабатывать отходы, как организовать раздельный сбор в своей квартире и где в Тюмени можно сдать пластик, макулатуру и электромусор. Мастер-класс проводят волотнеры движения за раздельный сбор отходов "Круговорот".

"В год горожанин выбрасывает 400 кг мусора, из-за чего свалки только растут. Я всегда думала, как сохранить природу, и мой выход - эковолонтерство. Надеюсь, проект Eco study поможет изменит мышление жителей Тюмени, и они начнут разделять и сдавать отходы на переработку. Если сейчас мы сохраним природные ресурсы, то наши дети будут жить среди природы, а не гор мусора", - поделилась руководитель проекта Eco study Ксения Маскалева.

Проект Eco study стал одним из победителей второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 40 тысяч рублей, пишет "АиФ-Тюмень".