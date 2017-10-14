Краеведческая конференция "Наше наследие" пройдет в Заводоуковске

Краеведческая конференция «Наше наследие» пройдет в Заводоуковске. Фото:www.geocaching.su

Заводоуковский краеведческий музей проведет традиционную краеведческую конференцию "Наше наследие" 19 – 20 октября 2017 года, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Из года в год этот форум собирает ученых и исследователей со всей страны. В этом году большая часть выступлений будет посвящена 100-летию революции 1917 года. Два дня в музее будут звучать доклады ученых, исследователей, краеведов о влиянии февральской и октябрьской революций на историю и развитие Западной Сибири.

Часть программы посвящена также 80-летию начала периода "большого террора", слушатели узнают о массовых репрессиях и политических преследованиях на территории Тюменской области.