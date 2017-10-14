Тюменские пенсионеры стали участниками проекта "Не стар, а superSTAR"

Тюменские пенсионеры стали участниками проекта «Не стар, а superSTAR». Фото: livingwellah.com

Проект "Не стар, а superSTAR", расскажет о самых активных, творческих, интересных и неординарных бабушках и дедушках Тюменской области.

Тюменцам предлагают рассказать о своих пожилых родственниках, прислав видеоролик с их участием. Победителем станет не автор ролика, а его герой.

Конкурс пройдет по следующим этапам: первый этап продлится с 13 октября по 3 ноября. Нужно заполнить форму на Moi-portal.ru.

Второй этап начинается с 4 ноября и продлится до 19 ноября, - в это время будет проходить голосование за участников.

Первая номинация "Творчество". Это самая большая номинация, в которой может быть представлено все, что угодно, – от исполнения песен до видеоблогинга.

Вторая – "Рукоделие". Покажите и расскажите все, чем вы занимаетесь.

Третья номинация конкурса "Спорт". Здесь можно представить спортивные достижения, начиная от бега и заканчивая йогой, гимнастикой и другими видами спорта.

Последняя номинация проекта "Мода". Покажи, какие модные бывают старики.

Победителя определят в каждой из номинаций.

Каждый победитель получит приз от партнеров проекта, пишет "Мой портал".