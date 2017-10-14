Открытый турнир "Боевое братство" соберет сильнейших спортсменов

Открытый турнир «Боевое братство» соберет сильнейших спортсменов. Фото:mvd.ru

Открытый турнир "Боевое братство" пройдет в Тюмени 15 октября. Начнутся состязания в 10 часов в спортзале гимназии № 16.

По сообщению организаторов, в турнире примут участие около 150 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Талицы. По правилам классического панкратиона сразятся юноши, юниоры и мужчины старше 20 лет.

"К соревнованиям допускаются борцы, занимающиеся данным видом спорта не менее года.Наличие защитной экипировки обязательно: это ударно-захватные перчатки с закрытыми большими пальцами, защита на голень и стопу, паховая раковина, боксерский шлем открытого типа и капа", - уточняет руководитель Ассоциации панкратиона Тюменской области Дмитрий Коляденко.

Он также добавляет, что на турнире вручат удостоверения мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса особо отличившимся спортсменам.

Всего в сезоне планируется организовать восемь турниров вместо пяти в прошлом, в том числе и состязания по грэпплингу, которые Ассоциация получила право проводить благодаря расширению полномочий, пишет "Тюменская область сегодня".