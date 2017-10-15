Чемпионат профмастерства для "особых" людей пройдет в Тюмени

abilympics.ru

Подготовка к региональному отборочному этапу Национального Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" завершается в Тюмени.

Проведение чемпионата запланировано на начало ноября, организатор соревнований - центр занятости Тюмени и Тюменского района. Всего будет организовано семь конкурсных площадок. В течение нескольких дней более 70 участников с инвалидностью будут состязаться в профессиональном мастерстве по разным направлениям, сообщает "Мега".

По словам участницы Чемпионата в компетенции "Психология" Екатерины Уколовой, при подготовке она обратила особое внимание на модули, которые считаются одними из самых сложных в выполнении - психологическая коррекция и психологическая диагностика. "Думаю, у меня неплохой уровень подготовки. Недавно я защитила диплом и хочу проверить свои знания на практике, - рассказала она.

Всего на конкурс заявлено 16 компетенций. Все вопросы можно задать по тел. 8 (3452) 27-33-61.

Соб. инф.