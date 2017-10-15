Тюменский техникум взял серебро на федеральном конкурсе

Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Время работать вместе!" Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Ассоциации гостеприимства Тюменской области и партнеров техникума стал серебряным призером в номинации "Мы - партнеры" на федеральном конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров.

В отборочном туре конкурса участвовали порядка 200 участников, только 60 прошли во второй этап, в базу данных вошли 43 практики, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Проект "Время работать вместе!" - это опыт опережающей подготовки кадров для индустрии гостеприимства Тюменской области. В нем тюменский техникум описывает этапы проектирования, взаимодействие партнеров, подготовку специалистов, удовлетворяющих перспективным запросам рынка труда.

Соб. инф.