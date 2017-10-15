Ишимский театр медработников "Улыбка" представил двенадцатую премьеру

novosti-saratova.ru

Ишимский театр медицинских работников "Улыбка" показал ветеранам-медикам премьеру спектаклем "Где ты любовь" по мотивам пьесы-фарса Федерико Гарсиа Лорки "Чудесная башмачница". Представление с аншлагом прошло в концертном зале спорткомплекса "Зодчий" в Тюмени.

"Этот спектакль - уже двенадцатый в копилке самодеятельного театра. В составе театрального коллектива постоянно участвуют около 15 непрофессиональных актеров: врачей, фельдшеров, студентов-медиков, медицинских сестер, которые с удовольствием совмещают свою профессиональную деятельность с репетициями и игрой в театре. Уже более шести лет подряд продолжаются и гастроли в Тюмень, в чем помогает театру Тюменский областной комитет профсоюза работников здравоохранения", - рассказала режиссера театра "Улыбка" Алла Соболенко.

"Улыбка" - единственным театр медицинских работников в стране, который каждый год радует зрителей своими оригинальными и яркими постановками, отметил председатель Тюменского обкома профсоюза работников здравоохранения РФ Валерий Кудряшов.

Следующий спектакль будет поставлен по комедии Дениса Фонвизина "Бригадир", сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Соб. инф.