Ишимский театр медработников "Улыбка" представил двенадцатую премьеру
novosti-saratova.ru
Ишимский театр медицинских работников "Улыбка" показал ветеранам-медикам премьеру спектаклем "Где ты любовь" по мотивам пьесы-фарса Федерико Гарсиа Лорки "Чудесная башмачница". Представление с аншлагом прошло в концертном зале спорткомплекса "Зодчий" в Тюмени.
"Этот спектакль - уже двенадцатый в копилке самодеятельного театра. В составе театрального коллектива постоянно участвуют около 15 непрофессиональных актеров: врачей, фельдшеров, студентов-медиков, медицинских сестер, которые с удовольствием совмещают свою профессиональную деятельность с репетициями и игрой в театре. Уже более шести лет подряд продолжаются и гастроли в Тюмень, в чем помогает театру Тюменский областной комитет профсоюза работников здравоохранения", - рассказала режиссера театра "Улыбка" Алла Соболенко.
"Улыбка" - единственным театр медицинских работников в стране, который каждый год радует зрителей своими оригинальными и яркими постановками, отметил председатель Тюменского обкома профсоюза работников здравоохранения РФ Валерий Кудряшов.
Следующий спектакль будет поставлен по комедии Дениса Фонвизина "Бригадир", сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".
Соб. инф.
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