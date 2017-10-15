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Тюменцы могут помочь продуктами малоимущим семьям

15:24 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Фонд "Тепло души детям сиротам" объявил о сборе продуктовой помощи для малоимущих семей, проживающих на территории Тюменской области.

"За помощью в фонд семьи обращаются самостоятельно. На данный момент у нас пять семей-адресатов помощи, которые проживают как в Тюмени, так и за ее пределами. Одна семья живет в деревне в Тобольском районе. Есть как многодетные, так и просто малоимущие. Например, мать одиночка воспитывает двоих детей", - рассказала президент общественной организации Юлия Тараканова. Помимо материальной помощи, фонду требуется волонтерская поддержка, сообщает "Вcлух.рy".

Продукты примут по адресу: ул. 50 лет Октября, 63а (пересечение ул. 50 лет Октября и Пермякова, большая желтая дверь) по предварительному звонку по тел. 8-905-824-41-69. Подробная информация о деятельности фонда размещена в группе ВКонтакте. https://vk.com/teplo_dyshi_72.

Соб. инф.

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