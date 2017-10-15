Полицейские призывают не оставлять открытыми двери и окна в автомобилях

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Кражи имущества из автотранспорта до сих пор остаются достаточно распространенным видом преступления. В большинстве случаев потерпевшие провоцируют преступников, оставляя в салоне на виду ценные вещи, при этом забывая закрыть двери и окна авто.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" напоминают тюменцам об элементарных правилах, которые помогут обезопасить свое имущество от похитителей.

По возможности, даже на непродолжительное время, паркуйте автотранспорт на охраняемые стоянки. Оставляйте машину только на хорошо освещенных участках улиц и дорог. Оборудуйте транспортное средство противоугонными системами, используйте скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат. Не оставляйте ключи и документы в автомашине, даже если вы покидаете авто на короткое время.

Если вы все-таки стали жертвой злоумышленника, незамедлительно сообщите в полицию по телефону дежурной части 30-02-02 или 02, сообщают в пресс-службе ведомства.

Соб.инф.