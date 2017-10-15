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Тюменские медики будут сотрудничать с коллегами из Республики Корея

18:29 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Развивая проект "Медицинский город", правительство Тюменской области стремится в чем-то опередить мировые стандарты, поэтому в первую очередь изучает опыт других стран. Об этом заявила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, комментируя итоги визита в Тюмень делегации из Республики Корея.

В ходе визита главный врач корейского онкологического центра "Ёнсе" Но Сонг Хун и его коллеги побывали в МСЧ "Нефтяник", Радиологическом центре и Областной клинической больнице №1. По итогам визита подписан двусторонний договор о намерениях.

Центр Ёнсе входит в топ-5 в мире как центр обучения по роботизированной хирургии, где повышают квалификацию и специалисты из России. Сейчас в нем работает 157 врачей и 912 других специалистов. Стационар вмещает до 105 человек, амбулаторное лечение проходит свыше 455 тысяч человек в год.

На встрече с Инной Куликовой гости рассказали о принципах работы корейского онкологического центра. Директор департамента отметила, что сейчас тюменская медицина занимается не только развитием технологий лечения, но и созданием комфортных условий для пациентов. "Центр "Ёнсе" может служить одним из эталонов оказания онкологической помощи", - отметила Инна Куликова.

Представители делегации Республики Корея и Тюменской области подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по обмену опытом, консультированию, проведению стажировок медицинского персонала и студентов Медицинского университета, а также обмену информацией об инновационных медицинских технологиях, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Соб. инф.

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