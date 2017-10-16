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В Тюмени пьяный водитель на автобусе "Мерседес спринтер" въехал в арку жилого дома

11:57 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени пьяный водитель на автобусе «Мерседес спринтер» въехал в арку жилого дома. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Один человек пострадал в аварии в Тюмени на ул. Циолковского 15 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автобус "Мерседес спринтер" въехал в арку дома. Очевидцы происшествия вызвали "скорую" нетрезвому мужчине, который получил раны лица.

По предварительным данным, 49-летний пострадавший тюменец работает водителем автобуса, принадлежащего частному предпринимателю. По его словам, накануне ночью он встретил своего знакомого, с которым стал пить водку в салоне автобуса, после чего уснул. Проснулся мужчина от удара, за рулем в это время находился знакомый.

Знакомым оказался 31-летний тюменец, лишенный права управления транспортом. При проведении освидетельствования на состояние опьянения показания алкотестера составили 1,08 мг/л. Автоинспекторы доставили мужчину в отдел полиции, за повторное управление в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, автобус перевозит пассажиров по заказу, в регулярных пассажирских перевозках не участвует. В отношении собственника автобуса проводится проверка по факту допуска нетрезвого и лишенного права управления транспортом водителя к управлению.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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