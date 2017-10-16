Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Два человека погибли, девять получили травмы в девяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 14-15 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, два случая гибели пешеходов связаны с их нахождением на дороге в темное время суток. По предварительным данным, в обоих случаях на одежде погибших не было световозвращающих элементов, которые позволили бы водителям раньше увидеть людей на дороге и предотвратить трагедии.

Вечером 14 октября на 103-м километре дороги Ялуторовск – Ярково "Тойота Приус" сбила 58-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном с транспортом направлении. Водитель увидел пешехода в последний момент и не смог избежать наезда. От полученных травм пешеход, житель села Маранка Ярковского района, скончался.

Ночью 15 октября на ул. Заречной в селе Нижняя Тавда "Форд Фокус" сбил 63-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Она погибла. Освещение на данном участке улицы не работало. Составлен акт о наличии неудовлетворительных дорожных условий.

В селе Черное Вагайского района вечером 15 октября "Хонда CR-V" сбила 29-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части в нетрезвом состоянии. В результате ДТП он получил черепно-мозговую травму.

Днем 14 октября на пересечении улиц Ремезова и Ленской областного центра столкнулись "Сузуки Гранд Витара", "Тойота Марк 2" и "Лада Приора". Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда перекрестка. Перелом грудины получил 45-летний водитель "Тойоты". Ушиб живота получила двухмесячная дочка водителя "Тойоты". От тяжелых травм малышку уберегла детская автолюлька, в которой она находилась. Ушибы и ссадины лица, травмы шеи и колена получил в ДТП 21-летний водитель "Лады".

В областном центре ночью 15 октября на ул. Садовой съехала с дороги "Тойота". Травмы головы и шеи получили молодые люди 24 и 18 лет, по предварительным данным, пассажиры автомобиля. Личность водителя автомобиля устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Около пяти часов утра сегодня утром на 366-м километре федеральной дороги Тюмень – Омск в Абатском районе автомобиль "Лада" 10-й модели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шевроле Блэйзер", после чего легковушку отбросило на грузовой автомобиль "Скания". В результате происшествия 33-летний водитель "Лады", житель города Омска, погиб. 39-летний водитель "Шевроле", житель Барнаула, был доставлен в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области за выходные от управления транспортом отстранили 49 нетрезвых водителей, в том числе шесть совершивших эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.