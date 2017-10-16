17 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Владимира Якушева, посвященная вопросам региональной промышленной политики, а также другим направлениям развития области.

В Тюмени в 10 часов на ул. Челюскинцев, 29/1 (4 этаж, приемная) начнется видеоконференция, посвященная переходу федеральных автодорог Свердловской и Тюменской областей и ХМАО в зимний режим эксплуатации.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется круглый стол "Предупреждение вовлечения молодежи в экономические преступления и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в приемной главного федерального инспектора по Тюменской области (ул. Республики 52, каб. 205) начнется заседание Совета политических партий при полномочном представителе президента РФ в УФО "Об итогах единого дня голосования в контексте политической повестки 2018 года".

В Тюмени в 13 часов начнется онлайн-трансляция всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями.

В Тюмени в 15 часов в Центре науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6 а) начнется открытие детского технопарка "Кванториум".

В Тюмени в администрации города (ул. Первомайская, 20) продолжается XV международная научно-практической конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. "Спорт для всех" и внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО".

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) продолажется VIX городской фестиваль "Осенняя рапсодия".

В Тобольске в 13 часов в СК "Центральный" начнутся открытые областные соревнования по баскетболу на инвалидных колясках.

Этот день в истории:

1604 - начался поход Лжедмитрия I на Москву.

1740 - основан город Петропавловск-Камчатский.

1744 - умер знаменитый итальянский скрипичный мастер Джузеппе Гварнери.

1836 - умер в Италии русский художник-портретист, представитель романтического направления в живописи Орест Кипренский.

1849 - умер знаменитый польский композитор Фридерик Шопен.

1854 - во время обстрела севастопольских укреплений убит вице-адмирал Владимир Корнилов.

1918 - Венгрия провозгласила независимость от Австрии.

1936 - родился кинорежиссер Савва Кулиш.

1938 - по указу президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

1961 - начался XXII съезд КПСС.

1973 - в возрасте 90 лет умер маршал Семен Буденный.

1991 - первым президентом Армении избран Левон Тер-Петросян.

1994 - в результате взрыва в редакции газеты "Московский комсомолец" погиб корреспондент Дмитрий Холодов.

1996 - в Гватемале во время футбольного матча рухнула трибуна стадиона, погибли 83 человека.

2003 - завершился полет первого китайского космонавта в космос.