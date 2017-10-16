up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

17 октября - события дня

17:59 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Владимира Якушева, посвященная вопросам региональной промышленной политики, а также другим направлениям развития области.

В Тюмени в 10 часов на ул. Челюскинцев, 29/1 (4 этаж, приемная) начнется видеоконференция, посвященная переходу федеральных автодорог Свердловской и Тюменской областей и ХМАО в зимний режим эксплуатации.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется круглый стол "Предупреждение вовлечения молодежи в экономические преступления и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в приемной главного федерального инспектора по Тюменской области (ул. Республики 52, каб. 205) начнется заседание Совета политических партий при полномочном представителе президента РФ в УФО "Об итогах единого дня голосования в контексте политической повестки 2018 года".

В Тюмени в 13 часов начнется онлайн-трансляция всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с родителями.

В Тюмени в 15 часов в Центре науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6 а) начнется открытие детского технопарка "Кванториум".

В Тюмени в администрации города (ул. Первомайская, 20) продолжается XV международная научно-практической конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. "Спорт для всех" и внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО".

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) продолажется VIX городской фестиваль "Осенняя рапсодия".

В Тобольске в 13 часов в СК "Центральный" начнутся открытые областные соревнования по баскетболу на инвалидных колясках.

Этот день в истории:

1604 - начался поход Лжедмитрия I на Москву.

1740 - основан город Петропавловск-Камчатский.

1744 - умер знаменитый итальянский скрипичный мастер Джузеппе Гварнери.

1836 - умер в Италии русский художник-портретист, представитель романтического направления в живописи Орест Кипренский.

1849 - умер знаменитый польский композитор Фридерик Шопен.

1854 - во время обстрела севастопольских укреплений убит вице-адмирал Владимир Корнилов.

1918 - Венгрия провозгласила независимость от Австрии.

1936 - родился кинорежиссер Савва Кулиш.

1938 - по указу президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

1961 - начался XXII съезд КПСС.

1973 - в возрасте 90 лет умер маршал Семен Буденный.

1991 - первым президентом Армении избран Левон Тер-Петросян.

1994 - в результате взрыва в редакции газеты "Московский комсомолец" погиб корреспондент Дмитрий Холодов.

1996 - в Гватемале во время футбольного матча рухнула трибуна стадиона, погибли 83 человека.

2003 - завершился полет первого китайского космонавта в космос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:21 В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции
18:10 Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей
17:59 17 октября - события дня
17:48 "МегаФон" выступил официальным мобильным оператором ВФМС
17:43 Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ Фото
17:37 WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями Фото
17:30 ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа
17:26 Специалисты из Пакистана предложили сотрудничество Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени Фото
17:15 Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в реке Ишим
17:04 ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Общество

В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

17 октября - события дня

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+