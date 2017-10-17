Доктор Продеус: Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени – один из лучших в стране

Фото пресс-службы ФЦН

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова Андрей Продеус впервые посетил Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и высоко оценил уровень его работы.

Профессор Андрей Продеус, помимо медицинской и преподавательской практики, также принимает участие в телепроекте "Жить здорово!" на Первом канале. Посетив Федеральный центр нейрохирургии, он особо отметил высокий уровень организации медицинской помощи пациентам с болевыми состояниями, требующими нейрохирургического вмешательства.

"Я считаю, что этот центр один из лучших в России и в мире. Здесь я увидел не только современную аппаратуру и кабинеты, но и профессиональный подход специалистов. Особый интерес для меня представляла служба нейрохирургии детского возраста. Это направление, на мой взгляд, сегодня должно в нашей стране активно развиваться, потому что дети – это сложные пациенты, степень риска в их лечении высока. Поэтому узнать, как эта работа выстроена в Федеральном центре нейрохирургии, мне было очень интересно", - рассказал профессор.

Также Андрей Продеус добавил, что в ФЦН Тюмени уделяют большое внимание образовательной деятельности, организуя программы и курсы для российских медиков.

"Это выдающийся центр, я рад побывать здесь и, уверен, мы сделаем все, чтобы сотрудничать в будущем", - подытожил гость.

По словам главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессора Альберта Суфианова, задача учреждения – не догонять ведущие зарубежные и российские клиники, а идти на опережение, и поэтому перед коллективом стоит высокая планка.

"Наш центр известен, в том числе и тем, что мы занимаемся хирургией новорожденных. Этим мало кто рискует заниматься. Мы накопили такой опыт и, как выяснилось, он один из самых успешных. Наши результаты по нейроэндоскопии среди детей до года были отмечены американским международным брендовым журналом как лучшие в мире и даже вынесены на обложку издания", - отметил Альберт Суфианов.

Доктору Продеусу удалось пообщаться и с нейрохирургами из Пакистана, которые приехали в ФЦН по обмену опытом.

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