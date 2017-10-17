На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск погиб пешеход

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Один человек погиб, девять получили травмы в восьми дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 16 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, вечером на 262-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе "Лада Веста" сбила пешехода. По свидетельству водителя "Лады", 39-летний житель Тобольска стоял на проезжей части дороги, спиной к сбившему его автомобилю. Водитель заметил пешехода слишком поздно и не смог избежать ДТП. Световозвращающих элементов на одежде мужчины не было. От полученных травм он скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

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