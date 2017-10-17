18 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов начнется выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы на птицефабрику "Пышминская".

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Эпизоотическая обстановка в Тюменской области по заразным, в том числе особо опасным болезням животных".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 19 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12) начнется матч ХК "Рубин" - "Ижсталь" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Этот день в истории:

1667 - в Америке основан Брюкелен (Бруклин).

1685 - французский король Людовик XIV отменил действие Нантского эдикта, дававшего права гугенотам.

1793 - 24-летний Наполеон Бонапарт произведен в ранг шефа батальона (майора).

1812 (6 октября по ст. стилю) – в сражении под Тарутиным русские войска нанесли поражение французскому корпусу Иоахима Мюрата.

1867 - Аляска окончательно перешла от России к США.

1893 - умер автор оперы "Фауст" - французский композитор Шарль Гуно.

1896 - в Александринском театре состоялась премьера пьесы Антона Чехова "Чайка", которая завершилась полным провалом.

1906 - подписан царский указ о предоставлении крестьянам одинаковых политических прав с другими сословиями и отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.

1908 - родился Николай Каманин, летчик, один из первых Героев Советского Союза.

1931 - умер один из великих изобретателей Томас Эдисон.

1941 - гитлеровские войска овладели Можайском и оказались в 100 км от столицы.

1967 - советская космическая станция "Венера-4" совершила посадку на поверхности Венеры.

1991 - восстановлены дипломатические отношения между СССР и Израилем.

1997 - в Бильбао (Испания) открыт музей Гуггенхайма – самая большая выставочная галерея в мире.

1998 - в Нигерии из-за взрыва газопровода погибли 700 человек.

2003 - из-за угрозы взрыва эвакуирована Третьяковская галерея.