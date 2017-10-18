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Ласковая мурлыка нуждается в добром хозяине

16:32 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Годовалая кошка по кличке Сешафи ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Сешафи поначалу немного осторожничает с людьми, но в компании других домашних животных чувствует себя прекрасно. Она очень любит обниматься и ласкаться, громко мурлыкать, обожает, когда ее вычесывают или гладят мокрыми руками. Ночью предпочитает спать на своем месте, но если ей станет холодно, придет погреться к кому-нибудь из домашних.

Найдена в мае 2016 года на 25 км Салаирского тракта. Стерилизована, привита. Отдают со взносом в 500 рублей. Желающим приютить кошку необходимо связаться с куратором Татьяной: 8-912-382-62-68.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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Теги: потеряшки

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