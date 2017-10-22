Реконструкция системы электроснабжения идет в тюменских дачных товариществах
Фото ИА "Тюменская линия"
Программа по предоставлению субсидии на технологическое присоединение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений к электрическим сетям продолжает действовать в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции системы электроснабжения дачного некоммерческого товарищества "Весна". В текущем году строительно-монтажные работы будут завершены.
Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением дачные участки по улицам Мира, Тимирязева, Каштановая, Апрельская, Энтузиастов, 8 Марта, Космонавтов, Высоцкого, Северная, Солнечная, расположенным в районе "Воронинских горок".
Соб. инф.
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