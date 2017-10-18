up

18.10.2017 среда

EUR 67.4596

USD 57.3392

В Тюмени 7..9 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области снизилась заболеваемость бешенством

14:32 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Девять случаев заболевания бешенством зарегистрировано в Тюменской области с начала 2017 года.

Им заболели домашние и енотовидные собаки, лисы и кот. "По всем случаям установлен карантин, проводятся соответствующие мероприятия. Распространения заболевания не допущено", - рассказал начальник управления ветеринарии региона Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он напомнил, что в 2016 году случаев заражения бешенством было почти в шесть раз больше – 57. В 80% им заболели дикие животные.

"Говорить, что ситуация в корне изменилась, пока рано. Бешенство – постоянное заболевание на территории региона, каждый год бывают пики и падения заболеваемости. На это влияет миграция животных, недостаток витаминов и еще много других факторов", - пояснил он.

Защитить домашних животных от бешенства помогает вакцина. С дикими сложнее – федерация выделяла на них вакцину до 2012 года, сейчас ее поставляют только в те регионы, где случаев бешенства особенно много.

"Важно еще и донести до жителей области, что бешенство – опасное заболевание. Прежде чем контактировать с дикими животными, нужно удостовериться, что оно не является переносчиком. Несколько лет назад был в регионе случай, когда охотник принес домой маленького лисенка, он жил у него в гараже. Через какое-то время мужчина обратился в больницу по поводу недомогания, но спасти его уже не удалось. Такие случае единичные, но о профилактике нужно помнить всегда", - заключил Вадим Шульц.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: бешенство , ветеринария , Вадим Шульц

Последние новости

14:43 Петр Вагин: дознаватель - профессия, которая требует полной самоотдачи Фото
14:32 В Тюменской области снизилась заболеваемость бешенством
14:21 Бесплатную прививку от гриппа на выездной акции поставили более тысячи тюменцев
14:10 В Тюмень приехали мировые светила нейрохирургии
13:59 Служебная собака привела полицию к дому похитителя в Тюмени
13:48 Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону
13:37 Прокуратура Тобольска озабочена подростковой преступностью
13:26 В Тюменской области нет птичьего гриппа
13:15 Владимир Якушев принял участие в заседании высшего совета партии "Единая Россия"
13:04 Промпроизводство в регионе выросло в сентябре почти на три процента
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюмень не намерена отказываться от ЧМ-2021 по биатлону

Владимир Якушев принял участие в заседании высшего совета партии "Единая Россия"

Владимир Якушев: Тюмень готовится к этапам Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам

Политика

Юрий Баранчук: перебои теплоснабжения в городе прекратились

Игорь Холманских: прелюдия президентской кампании в Тюменской области была успешной

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Экономика

Промпроизводство в регионе выросло в сентябре почти на три процента

В Уватском районе собрали высокий урожай картофеля и заготовили больше сена

В Увате после ремонта открывается общественная баня

Общество

Петр Вагин: дознаватель - профессия, которая требует полной самоотдачи

В Тюменской области снизилась заболеваемость бешенством

Бесплатную прививку от гриппа на выездной акции поставили более тысячи тюменцев

Спорт

Тюменские допризывники проведут турнир по пейнтболу

Югорчанин Максим Тановицкий завоевал три медали первенства России по прыжкам на батуте

В Тюмени состоится битва чемпионов

Происшествия

Служебная собака привела полицию к дому похитителя в Тюмени

В Тюмени "Мерседес" въехал в "Форд" и "Мицубиси", пострадали двое

На дачах под Тюменью обнаружили тело убитой женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+