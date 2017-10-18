В Тюменской области снизилась заболеваемость бешенством

Фото ИА "Тюменская линия"

Девять случаев заболевания бешенством зарегистрировано в Тюменской области с начала 2017 года.

Им заболели домашние и енотовидные собаки, лисы и кот. "По всем случаям установлен карантин, проводятся соответствующие мероприятия. Распространения заболевания не допущено", - рассказал начальник управления ветеринарии региона Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он напомнил, что в 2016 году случаев заражения бешенством было почти в шесть раз больше – 57. В 80% им заболели дикие животные.

"Говорить, что ситуация в корне изменилась, пока рано. Бешенство – постоянное заболевание на территории региона, каждый год бывают пики и падения заболеваемости. На это влияет миграция животных, недостаток витаминов и еще много других факторов", - пояснил он.

Защитить домашних животных от бешенства помогает вакцина. С дикими сложнее – федерация выделяла на них вакцину до 2012 года, сейчас ее поставляют только в те регионы, где случаев бешенства особенно много.

"Важно еще и донести до жителей области, что бешенство – опасное заболевание. Прежде чем контактировать с дикими животными, нужно удостовериться, что оно не является переносчиком. Несколько лет назад был в регионе случай, когда охотник принес домой маленького лисенка, он жил у него в гараже. Через какое-то время мужчина обратился в больницу по поводу недомогания, но спасти его уже не удалось. Такие случае единичные, но о профилактике нужно помнить всегда", - заключил Вадим Шульц.

Евгения Шевцова