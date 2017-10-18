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19 октября - события дня

18:00 18 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. республики, 142) начнется межрегиональная научно-практическая конференция научного медицинского общества терапевтов, посвященная 120-летию со дня рождения Владимира Василенко.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется двенадцатое заседание облдумы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется День занятости молодежи.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется гала-концерт XIII городского фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех".

В Тюмени в 11 часов на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной начнется брифинг по организации здесь дорожного движения.

В Тюмени в 12 часов в приемной главного федерального инспектора по Тюменской области (ул. Республики, 52, каб. 205) начнется окружное заседание Совета по вопросам образования при полномочном представителе президента РФ в УФО "О расширении международного гуманитарного сотрудничества Уральского федерального округа посредством развития международной деятельности вузов".

В Тюмени в 13 часов в православном духовном училище (ул. Димитрова, 3) начнется круглый стол "Развитие системы оказания помощи лицам без определенного места жительства в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги месячника маммологического здоровья".

В Омутинском состоится пресс-тур, посвященный замещающим семьям, в которых воспитываются приемные дети, и работе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Отъезд от ул. Республики, 83а в Тюмени в 9 часов.

В пос. Березняки (Тюменский район) в 10 часов в спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется открытое первенство Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек.

Этот день в истории:

1745 - умер Джонатан Свифт, английский писатель, создавший цикл о путешествиях Гулливера.

1812 - армия Наполеона окончательно покинула Москву.

1911 - началась экспедиция норвежского полярного исследователя Руала Амундсена к Южному полюсу.

1936 - умер китайский писатель Лу Синь.

1937 - умер английский физик, лауреат Нобелевской премии Эрнест Резерфорд.

1941 - гитлеровцы овладели Таганрогом.

1941 - родилась киноактриса Жанна Болотова.

1956 - СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны.

1964 - в авиакатастрофе погибла советская правительственная делегация во главе с маршалом Бирюзовым, которая летела в Югославию на празднование 20-летия освобождения этой страны от фашистов.

1986 - в авиакатастрофе погиб первый президент африканского государства Мозамбик Самора Машел.

1987 - на биржах мира произошло резкое падение курса акций на 508 пунктов.

2001 - в Москве прошла премьера мюзикла "Норд-Ост".

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