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20 октября - события дня

17:59 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Штурм" начнется открытый областной турнир по пейнтболу среди допризывной молодежи.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнутся Филофеевские чтения.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1, 1 этаж) начнется театральная акция "Ожившие полотна", посвященная открытию в Тюмени мультимедийного парка "Россия - моя история".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1) начнется встреча на тему "Зеленый щит в Тюмени".

В Тюмени в 17 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заседание "5 o'clock tea" в рамках Школы делового английского.

В Тюмени в 18 часов в школе № 67 (ул. Камчатская, 154, корп. 2) начнется отчетно-выборная конференция ТОС "Тура".

В Тюмени в 19 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12) начнется матч ХК "Рубин" - "Молот-Прикамье" чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В Тобольске продолжатся краеведческие чтения, посвященные 100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии.

Этот день в истории:

1707 - на Дону начался казачий бунт под руководством Кондратия Булавина.

1774 - американский континентальный конгресс наложил экономическое эмбарго на торговлю с Британией.

1818 - установлена государственная граница между Канадой и США.

1941 - гитлеровские войска захватили Сталино (Донецк).

1944 - войска Третьего Украинского фронта освободили столицу Югославии Белград.

1953 - в США вышла повесть Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту".

1956 - в СССР учреждена медаль "За освоение целинных земель".

1994 - умер кинорежиссер и актер Сергей Бондарчук.

2003 - в подвалах кабульского дворца найдены сокровища Александра Македонского.

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