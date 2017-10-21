Налог на недвижимость по кадастру: справедливо не значит много

nalog.ru

Тюменская областная дума приняла законопроект, по которому налог на недвижимое имущество физических лиц будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта. Народные избранники уже назвали этот способ налогообложения справедливым. Однако, у людей далеких от законотворчества появилось много вопросов о том, как теперь все будет обстоять. "Тюменская линия" разобрала новый налог по полочкам.

Во-первых, платить налог на недвижимость в новом расчете надо будет не завтра. Законопроект вступает в силу с 1 января 2018 года, налоговые уведомления за этот период придут жителям региона только в 2019 году. И в уведомлении сумма будет незначительно отличаться от той, которая была раньше. Власти Тюменской области приняли закон с переходным периодом в пять лет. Это значит, что каждый год (до 2023 года) будет начисляться сверху по 20% от общей суммы налога.

Во-вторых, в новом законопроекте уже предусмотрена система налоговых вычетов для всех. С квартиры – 20 кв. м, с комнаты – 10 кв. м, с дома – 50 кв. м. То есть эти метры не облагаются налогом и за них вы не платите. Тем, у кого квадратов больше, не требуется подавать документы на вычет самостоятельно. Налоговая пришлет уведомление об уплате, уже с учетом вашего вычета.

Может возникнуть вопрос: как быть тем, у кого квартира меньше 20 кв. м, а дом меньше 50 кв. м? Такие малые объекты недвижимости не будут облагаться налогом.

Один из экспертов рынка недвижимости - генеральный директор студии продаж "UP ConsAllt" Андрей Панасюк рассказал, что в Тюмени средняя квадратура квартир - 52,1 метр. В старом фонде есть квартиры по 9 кв. м и 16 кв. м, а в новостройках студии 20 кв. м и меньше можно встретить в жилых комплексах "Первый ключ", "Москва", "Преображенский" и "Луч". Среди всех однокомнатных квартир доля таких студий – порядка 5% рынка. По мнению эксперта, основное бремя налога ляжет на плечи владельцев, так называемых, элитных квадратных метров – чьи квартиры от 100 кв. м.

В-третьих, впервые налог начнут платить те, кто живет в новостройках. Вы удивитесь, но владельцы квартир, построенных после 1 января 2013, вообще не платят налог на недвижимость. А все потому, что в старом варианте закона налог на недвижимость для физических лиц был привязан к инвентаризационной стоимости, которая была отменена в 2013 году. Получается, что новый вариант налога уравняет всех владельцев квартир и домов. Не будет перекосов, как раньше, когда владелец дома более 100 и даже тысячи квадратных метров платил меньше, чем владелец квартиры в городе, потому что кадастровая стоимость более приближена к рыночной, нежели инвентаризационная. Раньше случалось, что даже владельцы одинаковых квартир платили разные налоги на недвижимость только из-за того, что инвентаризационная стоимость была разная. Закон в новом варианте устраняет эту несправедливость.

В-четвертых, федеральные и региональные льготы по налогу на недвижимость для физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, сохраняются полностью. Напомним, что это пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, военнослужащие и их семьи, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий и др. То есть говорить о том, что налог в новом исчислении неподъемный для социально-незащищенных слоев населения, неуместно, как минимум, так как они уже защищены вышестоящим законом.

И самое главное: изменения метода начисления налога на недвижимое имущество для физических лиц – это изменение федерального законодательства. Оно вступит в силу 1 января 2020 года. Однако, федеральный закон дает право регионом самим определить, когда и в какой форме до наступления этой даты перейти на новый порядок налога. В некоторых областях решили сразу ввести 100% норму в действие. Тюменские же власти специально предусмотрели постепенное повышение налога в течение 5 лет.

Добавим также, что налог на недвижимость физических лиц 100% зачисляется в бюджет муниципального образования. Учитывая, что сегодня большинство муниципалитетов области дотационные, дополнительные поступления в местные бюджеты станут неплохим подспорьем в решении некоторых местных проблем, ведь тротуары, благоустроенные дворы, и т. д. нужны всем.

Лариса Рычкова