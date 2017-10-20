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Общественники предложили избавить театры от громоздкой и ненужной отчетности

12:16 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Заседание представителей театров в ОП РФ, www.oprf.ru

Пересмотреть условия участия театров в системе госзакупок предложили представители театрального сообщества России, которые обсудили в Общественной палате РФ проблемы нормативной базы их деятельности.

Во главе угла встал вопрос о Федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По словам участников, система учета и отчетности, предложенная в этом законе, неоправданно трудоемкая и громоздкая и дублирует действия специалистов в отношении одной и той же процедуры.

"Жизнь театров и без того непростая, и непонятно, зачем нужно усложнять ее еще сильнее, вынуждая их тратить свои сильно ограниченные ресурсы на бессмысленные действия", — заявил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Денис Кирис.

Участники пояснили, что случаи немедленного ввода артистов, срочной незапланированной закупки элементов костюма и декораций — все это, несмотря на то, что является закупкой у единственного поставщика, сильно растянуто по срокам от принятия решения до заключения контракта (внесение в план закупок, изменения в план-график, через 10 дней — публикация извещения и только через 5 дней — заключение контракта). При этом план-график и план закупок во многом дублируют друг друга, и изменения в эти планы проходят двойной контроль в Федеральном казначействе.

Проблема состоит и в том, что вносить изменения в план-график по каждому объекту закупки можно не позднее, чем за десять дней до даты размещения извещения. Это очень длительный срок, который лишает театры оперативности, вызванной творческим процессом.

"Мы будем обращаться в Правительство РФ с просьбой либо исключить театры из этого закона, либо пересмотреть условия театров в этой системе закупок", — сказал Денис Кирис, отметив, что Гильдия театральных менеджеров России уже разработала свой вариант поправок, который тоже будет направлен на рассмотрение в Правительство, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Соб.инф.

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Теги: театры , госзакупки , законодательство , Общественная палата

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