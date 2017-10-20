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Тюменских мам научат правильно хвалить своих детей

16:18 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: "Моя территория"

Очередное заседание книжного клуба для мам пройдет в Тюмени. Его участницы обсудят тему правильного поощрения детей.

Спикер встречи, организатор клуба саморазвития для мам, педагог-психолог первой категории Анастасия Ядрышникова, расскажет, как правильно хвалить ребенка, поделится техниками вознаграждения и покажет, как пользоваться этими правилами в жизни, сообщает "Мега".

"Мамам важно посещать подобные собрания, потому что они получают новые знания и обмениваются опытом с другими родителями. На чтениях мы обсуждаем не только мировые бестселлеры, но и бытовые проблемы и совместно находим пути решения", — рассказала Анастасия Ядрышникова.

Вход на чтения свободный, но нужна регистрация. Встреча пройдет 21 октября в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1).

Соб. инф.

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