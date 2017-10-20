Тюменские автолюбители активно пользуются сайтом госуслуг

Фото ГИБДД Тюменской области

Более 350 тюменцев зарегистрировали автомобили, заранее записавшись на определенное время для регистрации на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

При этом время оказания услуги значительно снижается, в том числе за счет порядка в очереди и четкой работы автоинспекторов в окнах регистрации. Тем собственникам, которые не могут сами записаться на нужное время по электронной очереди на портале, помогают это сделать сотрудники ГИБДД. Кстати, государственная пошлина при регистрации через портал госуслуг снижается вдвое.

В ближайшее время сотрудники ГИБДД планируют провести цикл разъяснительных лекций об удобстве использования электронных госуслуг во всех муниципалитетах региона. Встречи с населением госавтоинспекторы проведут на транспортных предприятиях, в учреждениях, на автостанциях и в торговых центрах.

Соб. инф.