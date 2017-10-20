Серовский театр драмы приедет на гастроли в Тюмень

Фото из официальной группы "Серовского театра драмы им. А.П.Чехова" в соцсети "ВКонтакте"

Большие гастроли Серовского театра драмы им. А.П. Чехова пройдут на сцене молодежного театра "Ангажемент" им. С.В. Загоруйко в Тюмени С 26 по 29 октября.

Тюменские зрители смогут увидеть восемь спектаклей. Для взрослых покажут "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямс, драму "Липынька" Ярославы Пулинович, остросоциальную пьесу немецкого драматурга Лутца Хюбнера "Дело чести" и комедию "И вечная любовь" по пьесе Валентина Красногорова. Специально для маленьких зрителей привезут четыре сказочные истории, сообщает "Вcлух.pу".

В свою очередь тюменский "Ангажемент" отправится на гастроли в Серов. Во время поездки театр покажет 10 спектаклей.

Соб. инф.