Программа переселения соотечественников работает в Тюменской области

Фото: csso-dsmpto.livejournal.com

86 заявлений соотечественников об участии в госпрограмме переселения уже удовлетворила межведомственная комиссия в Тюменской области в 2017 году. С учетом членов семей общее количество переселенцев превысило 240 человек.

В 2017 году в регионе в рамках программы переселения соотечественников было запланировано принять не менее 232 человек, включая участников программы и членов их семей. Превышение плановых показателей, предусмотренных программой, говорит о привлекательности региона для соотечественников, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Участники программы и члены их семей могут приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и получить выплаты из средств федерального и областного бюджета. Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранном для трудоустройства и проживания регионе, а также иметь возможность решить здесь жилищный вопрос.

На сегодня для переселенцев есть вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов. Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сайте "Переселение соотечественников" в разделе "Вакансии". Кроме того, содействие в поиске подходящих вариантов работы оказывают центры занятости населения.

Соб. инф.