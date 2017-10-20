up

20.10.2017 пятница

EUR 67.9333

USD 57.5706

В Тюмени 2..4 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

21 октября - события дня

17:57 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на ул. Мельникайте, 126, корп. 2, около ТЦ "Порт", пр. Солнечный, 11, комплексе "Заречный двор", на ул. Севастопольской, 12, на автомобильной дороге по ул. Бакинских Комиссаров начнутся сельскохозяйственные ярмарки.

В Тюмени в 10 часов в Центре профориентации (ул. Республики, 204в, корп.3) начнется День семьи.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94) начнется театральная акция "Ожившие полотна", посвященная открытию в Тюмени мультимедийного парка "Россия - моя история".

В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется пресс-конференция, посвященная десятому турниру по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова.

Этот день в истории:

1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами (Магелланов пролив).

1805 – в Трафальгарской битве погиб знаменитый английский флотоводец адмирал Горацио Нельсон.

1833 – родился Альфред Бернхард Нобель, шведский фабрикант, изобретатель динамита.

1917 – Ленин написал статью "Советы постороннего", в которой впервые изложил план вооруженного восстания против Временного правительства.

1937 – по сфабрикованному обвинению в шпионаже арестован выдающийся советский авиаконструктор Андрей Туполев.

1979 – умер советский конструктор танков (ИС, КВ) и тракторов (К-700) Жозеф Котин.

1994 – Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ, которая присуждается лучшим телепрограммам страны.

2000 – американский боксер Майк Тайсон заявил, что завершает карьеру в большом спорте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:23 В Сорокинском районе родился сотый ребенок
18:12 Тюменские автолюбители активно пользуются сайтом госуслуг
18:08 Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева Фото
17:57 21 октября - события дня
17:46 Ночь искусств удивит тюменцев разнообразием
17:35 Выходной тюменцы могут провести за разгадыванием ребусов и шарад
17:24 В Голышмановском районе состоялся масштабный шахматно-шашечный турнир
17:20 Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем
17:13 В России вступил в силу новый регламент ГИБДД
17:02 Тюменские депутаты оценили работу по строительству парковок
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил "Транснефть – Сибирь" с юбилеем

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

Политика

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Экономика

ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

Общество

В Сорокинском районе родился сотый ребенок

Тюменские автолюбители активно пользуются сайтом госуслуг

Итоги недели: две сенсации от Владимира Якушева

Спорт

В Голышмановском районе состоялся масштабный шахматно-шашечный турнир

Тюменские хоккеисты примут разгневанный "Молот"

Футбольная академия предлагает бесплатные занятия тюменцам

Происшествия

В Тюмени раскрыто убийство молодого человека

Два приятеля украли в Тюмени канализационные люки

В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+