21 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на ул. Мельникайте, 126, корп. 2, около ТЦ "Порт", пр. Солнечный, 11, комплексе "Заречный двор", на ул. Севастопольской, 12, на автомобильной дороге по ул. Бакинских Комиссаров начнутся сельскохозяйственные ярмарки.

В Тюмени в 10 часов в Центре профориентации (ул. Республики, 204в, корп.3) начнется День семьи.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94) начнется театральная акция "Ожившие полотна", посвященная открытию в Тюмени мультимедийного парка "Россия - моя история".

В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется пресс-конференция, посвященная десятому турниру по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова.

Этот день в истории:

1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами (Магелланов пролив).

1805 – в Трафальгарской битве погиб знаменитый английский флотоводец адмирал Горацио Нельсон.

1833 – родился Альфред Бернхард Нобель, шведский фабрикант, изобретатель динамита.

1917 – Ленин написал статью "Советы постороннего", в которой впервые изложил план вооруженного восстания против Временного правительства.

1937 – по сфабрикованному обвинению в шпионаже арестован выдающийся советский авиаконструктор Андрей Туполев.

1979 – умер советский конструктор танков (ИС, КВ) и тракторов (К-700) Жозеф Котин.

1994 – Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ, которая присуждается лучшим телепрограммам страны.

2000 – американский боксер Майк Тайсон заявил, что завершает карьеру в большом спорте.