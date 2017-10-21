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22 октября - события дня

18:00 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Горького, 70) начнется театральная акция "Ожившие полотна", посвященная открытию в Тюмени мультимедийного парка "Россия - моя история".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется концертная программа "Народный праздник" в рамках городского фестиваля "Осенняя рапсодия".

В Тюмени в 17 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7, зал "Иртыш") начнется открытие третьего сезона проекта по предпринимательству для школьников "Это бизнес, детки".

В Тюмени в 17 часов в "Rio Hostel" (ул. Володарского, 14) начнется первый отборочный тур независимого поэтического турнира "Строки". 

Этот день в истории:

1721 - Петр I принял титул императора.

1811 - родился венгерский композитор Ференц Лист.

1844 - родилась великая французская актриса Сара Бернар.

1870 - в семье потомственного дворянина родился Иван Бунин, выдающийся русский писатель и поэт, нобелевский лауреат.

1883 - умер американский писатель Томас Майн Рид.

1906 - умер французский художник, представитель постимпрессионизма Поль Сезанн.

1926 - родился актер Московского театра Сатиры Спартак Мишулин.

1929 - родился великий футбольный вратарь Лев Яшин.

1944 - войска Красной Армии вышли к границе Норвегии.

1946 - родился Робертино Лоретти, итальянский певец, снискавший уже в 10-летнем возрасте невероятную популярность во всем мире.

1962 - Соединенные Штаты Америки объявили блокаду Кубы в связи с размещением там советских атомных ракет.

1977 - отправился в первый рейс атомный ледокол "Сибирь".

1990 - умер актер Николай Рыбников.

2000 - движение Талибан запретило населению Афганистана заниматься спортом по вечерам.

2001 - умер последний актер из легендарной тройки Трус-Балбес-Бывалый - Георгий Вицин, исполнявший роль Труса.

2001 - российские ученые открыли органический магнит.

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