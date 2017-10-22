23 октября - события дня

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18:00 22 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная итогам областной "Вахты памяти-2017", юбилею поискового движения в Тюменской области и актуальным направлениям работы областного поискового центра в 2017-2018 году.

Этот день в истории:

1491 – родился основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола.

1715 – родился российский император Петр II Алексеевич.

1917 – на совещании ЦК РСДРП(б) после длительной и жаркой дискуссии принята резолюция Ленина о вооруженном восстании.

1928 – родился композитор, дирижер, музыкальный продюсер Юрий Саульский.

1940 – родился величайший футболист в истории – Пеле (настоящее имя – Эдсон Нарантис ду Насименту).

1956 – в Будапешт введены советские войска для подавления антикоммунистического мятежа.

1980 – председателем Совета министров СССР назначен Николай Тихонов.

1983 – в Бейруте исламские боевики взорвали казарму американского воинского контингента.

1986 – умер известный итальянский киноактер Лино Вентура (настоящее имя – Анжело Баррини).

1991 – город Горький переименован в Нижний Новгород.

1991 – объявлено о роспуске Комитета государственной безопасности СССР.

1993 – в Ярославле открылся памятник Ярославу Мудрому.

2002 – банда чеченских террористов захватила в Москве театральный центр на Дубровке, где проходил спектакль "Норд-Ост". В заложниках у бандитов оказалось более 700 человек.

2003 - на Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка.

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