23 октября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная итогам областной "Вахты памяти-2017", юбилею поискового движения в Тюменской области и актуальным направлениям работы областного поискового центра в 2017-2018 году.
Этот день в истории:
1491 – родился основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола.
1715 – родился российский император Петр II Алексеевич.
1917 – на совещании ЦК РСДРП(б) после длительной и жаркой дискуссии принята резолюция Ленина о вооруженном восстании.
1928 – родился композитор, дирижер, музыкальный продюсер Юрий Саульский.
1940 – родился величайший футболист в истории – Пеле (настоящее имя – Эдсон Нарантис ду Насименту).
1956 – в Будапешт введены советские войска для подавления антикоммунистического мятежа.
1980 – председателем Совета министров СССР назначен Николай Тихонов.
1983 – в Бейруте исламские боевики взорвали казарму американского воинского контингента.
1986 – умер известный итальянский киноактер Лино Вентура (настоящее имя – Анжело Баррини).
1991 – город Горький переименован в Нижний Новгород.
1991 – объявлено о роспуске Комитета государственной безопасности СССР.
1993 – в Ярославле открылся памятник Ярославу Мудрому.
2002 – банда чеченских террористов захватила в Москве театральный центр на Дубровке, где проходил спектакль "Норд-Ост". В заложниках у бандитов оказалось более 700 человек.
2003 - на Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка.
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