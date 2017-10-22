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Конкурс профмастерства работников культуры прошел в Заводоуковске

08:52 22 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
novosti-saratova.ru

Конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры прошел во Дворце культуры Заводоуковска в рамках федерального проекта "Местный дом культуры" Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Первым творческим испытанием стала авторская визитная карточка. На суд зрителей и жюри конкурсанты представили яркие истории о себе, своем призвании и творческом пути. В театральном экспромте "Маска" участники демонстрировали талант перевоплощения, инсценируя отрывки из произведений российских авторов. В состязании "Заполни паузу" они показали способность достойно выйти из любой щепетильной ситуации во время проведения мероприятий. Завершился конкурс защитой проектов "Культурный бренд" и творческим конкурсом "Россыпь таланта", сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

Жюри по достоинству оценило мастерство каждого участника. Дипломом "За верность профессии" награждена Людмила Бутова из Лыбаевского Дома культуры. Диплома "Мастер перевоплощения" удостоена режиссер Заводоуковского культурно-досугового центра Оксана Ключерова. Диплом "За сохранение народных традиций" вручен Наталье Вишняковой из Гилевского Дома культуры). Дипломом "Профессионал своего дела" награжден режиссер Заводоуковского культурно-досугового центра Степан Меньшиков,  "Человеком-праздником" признана специалист Дома культуры п. Комсомольский Антонина Резвицкая. 

Соб. инф.

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