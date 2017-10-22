Капитремонт систем электроснабжения завершен в шести домах в Тюмени

t-l.ru

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения завершены в 6 многоквартирных домах в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы в домах, расположенных по адресам: ул. Революции, 1 А, 2, ул. Калинина, 3, ул. Тюменская, 57, ул. Тимирязева, 4 А, ул. Серова, 23, проводились в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2015 – 2017 годы. При этом были установлены вводно-распределительные устройства, заменены светильники на лестничных клетках, в подвальных помещениях, на чердаках и общедомовые распределительные щиты, а также устаревшая алюминиевая проводка уступила место медной.

В процессе проверки качества выполненных работ по капитальному ремонту недостатки не выявлены. В настоящее время внутридомовые инженерные системы электроснабжения введены в эксплуатацию.

Соб. инф.