Экологи призывают тюменцев не убирать опавшие листья

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Не убирать опавшую листву, а оставлять ее на зиму призвали горожан тюменские активисты экологического движения "Зеленый хоровод".

"Вы только осознайте масштаб человеческой глупости: собирать опавшие с листья в полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются до 500 лет, и увозить собранное на полигон для твердых бытовых отходов!", - возмущаются активисты. Сгребание листвы, уверены экологи, приводит к вымерзанию корней у кустов и деревьев, а кислая почва лишается питания. Снижается разнообразие полезных и редких насекомых, сообщает "Вcлух.pу".

"Улетают и погибают певчие птицы, питающиеся насекомыми, они лишаются кормовой базы. Это настоящая экологическая катастрофа. Вы слышали про личинки шелкопряда и огромное количество несвойственных вредителей? Неконтролируемое размножение вредителей происходит в том числе из-за отсутствия птиц", - подчеркнули в экологическом движении.

Убирать листву на земле можно только весной. Всем неравнодушным экологи предлагают пообщаться с дворниками и предложить им сгребать листву под корни и кроны деревьев.

Соб. инф.