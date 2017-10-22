Тюменские студенты отправятся на РобоФинист

robofinist.ru

Воспитанники клуба "RoboCraft" Тюменского педагогического колледжа представят регион на Международном фестивале "РобоФинист", который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Студентки Елизавета Каримова и Ксения Друженкова представят модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесных массивов. Также в фестивале примет участие Василий Литвинов, который представит робота в состязании "Лабиринт: туда и обратно". А Иван Михайлов и Артем Роднаев, вернувшиеся с учебно-тренировочных сборов национальной сборной JuniorSkills в Анапе, примут участие в состязании "Кубок РТК" на базе конструктора VEX.

"РобоФинист" включает 32 направления, в числе которых гонки андроидных и балансирующих роботов, футбол автономных и управляемых роботов, экстремал PRO, соревнования летающих роботов и гонки по пересеченной местности. Кроме этого в рамках фестиваля пройдут робототехническая олимпиада и симпозиум по образовательной робототехнике.

Соб. инф.