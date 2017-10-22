Тюменская агрофирма КРиММ бьет рекорды урожайности

krimm.ru

Итоги уборочной подводят в тюменской агрофирме КРиММ. Помимо рекордного урожая картофеля, который в сентябре этого года превысил 100 тысяч тонн, крестьяне также рассчитывают на хороший сбор капусты.

"Сейчас мы достигли показателей 85 тонн с гектара и это тоже можно считать лучшим результатом. Если к этому добавить без малого 32 тысячи тонн пшеницы, более 11 тысяч тонн рапса и почти тысячу тонн овса, получается, что КРиММ написал новую книгу своих рекордов", - отметил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

В агрофирме уже начали подготовку к следующему сельхозсезону. На полях уже вспахано более 70% необходимых площадей. "Здесь делаем все по науке. Глубина и направление вспашки выбираются, исходя из потребностей возделываемого растения, засоренности почвы сорняками, необходимости снегозадержания, накопления талых вод и защиты от ветровой эрозии", - подчеркнул Геннадий Рязанов.

Соб. инф.