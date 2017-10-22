Экологический поединок пройдет в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Экологи, биологи, химики и просто неравнодушные тюменцы обсудят решение экологических проблем города в формате кейс-поединка. Встреча пройдет в рамках нового для города проекта Eco study - одного из победителей грантового конкурса "Моя идея".

На мероприятии участники сразятся в решении экологических кейсов. Для разбора будут предложены реальные экологические проблемы разных районов Тюмени: Дома Обороны, Восточного округа, Зареки, Центрального округа. В рамках мероприятия пройдет обучение кейс-методу и соревнования между командами на лучшее решение кейса, сообщает "Комcомольская пpавда".

Проект Eco study стал одним из победителей второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 40 тыс. рублей. Тюменцев, которым не все равно, какой будет наша экология, приглашают на встречу в Тюменскую областную научную библиотеку им. Менделеева 28 октября в 13 часов.

Соб. инф.