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Экологический поединок пройдет в Тюмени

14:06 22 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Экологи, биологи, химики и просто неравнодушные тюменцы обсудят решение экологических проблем города в формате кейс-поединка. Встреча пройдет в рамках нового для города проекта Eco study - одного из победителей грантового конкурса "Моя идея".

На мероприятии участники сразятся в решении экологических кейсов. Для разбора будут предложены реальные экологические проблемы разных районов Тюмени: Дома Обороны, Восточного округа, Зареки, Центрального округа. В рамках мероприятия пройдет обучение кейс-методу и соревнования между командами на лучшее решение кейса, сообщает "Комcомольская пpавда".

Проект Eco study стал одним из победителей второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 40 тыс. рублей. Тюменцев, которым не все равно, какой будет наша экология, приглашают на встречу в Тюменскую областную научную библиотеку им. Менделеева 28 октября в 13 часов.

Соб. инф.

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