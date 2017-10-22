Лучшую тюменскую команду черлидеров выявит онлайн-конкурс

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Новый online-конкурс CheerBattle поможет тебе заявить о себе и показать, на что способна твоя команда. Конкурс пройдёт на сайте Moi-portal.ru.

Чтобы стать участником проекта, необходимо прислать видеоролик с выступлением команды. Важно, что ролик должен быть снят с общего плана с качеством 720р или 1080р. Видео может быть снято специально для проекта, во время выступления или на репетиционной базе. Главное, чтобы элементы, которые выполняют участники команды, были хорошо видны. В заявке будет необходимо указать ссылку записи, размещенной на YouTube-канале.

Победители конкурса "CheerBattle" получат фирменную командную форму от швейной фабрики "Швецъ". Проект проходит при поддержке Федерации черлидинга России.

Соб. инф.