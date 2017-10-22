Тюменский татарский ансамбль отметит юбилей в Москве

Фото: Конгресс татар Тюменской области

Народный ансамбль татарской песни "Сандугач" даст юбилейный концерт в Татарском культурном центре в Москве.

Ансамбль основан в 1990 году в Доме культуры Ялуторовска. Первоначально коллектив назывался "Умырзая", название "Сандугач" он получил в 2001 году. В составе ансамбля входит 15 человек, руководителем со дня его основания является Зугря Кожевникова. В 2005 году за распространение песенной культуры народа и сохранение его культурного наследия фольклорный коллектив получил статус народныйого. "Сандугач" неоднократно становился лауреатом различных национальных и международных фестивалей, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

В октябре ансамблю исполняется 25 лет, в связи с чем он даст юбилейный концерт в Москве. Поддержку коллективу обеспечивает татарская общественная организация "Яшь Буын". Концерт состоится 22 октября в 15 часов в Татарском культурном центре. Вход без возрастных ограничений. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(495)749-30-32.

Соб. инф.