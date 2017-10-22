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Профессия будущего - предприниматель, считает Эдуард Омаров

19:24 22 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

В ближайшем будущем все больше людей будут становиться предпринимателями, и  им понадобится соответствующее высшее образование. Об этом депутат Тюменской областной Думы, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров заявил на пресс-конференции, посвященной проведению тюменского бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"В ближайшем будущем все большее количество людей будет вынуждено заниматься предпринимательством - как в 90-е годы. Потому что столько людей в организациях будет не нужно - численность организаций будет не такая большая, как сейчас, они будут оптимизированы", - сказал Эдуард Омаров, отвечая на вопрос о том, за каким образованием будущее.

По словам Омарова, еще 10 лет назад в США он встречался с представителями крупной строительной компании, у которой не было даже своей спецтехники и в которой работало всего 50 человек. Как отметил депутат, компании было просто невыгодно держать в штате большое количество людей и техники - и такая же оптимизация ждет в будущем и российские предприятия.

"У нас зачастую люди и машины на предприятиях просто простаивают. А раз на предприятиях такое количество исполнителей не нужно, то куда им деваться? Открывать собственные предприятия", – заявил депутат.

Кроме того, в дальнейшем, по мнению Эдуарда Омарова, онлайн-образование будет превалировать над классическим очным образованием.

Соб. инф.

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