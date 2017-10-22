Тюменские врачи активно используют МРТ-диагностику

www.phototyumen.ru

Уникальная возможность пройти МРТ сердца и выявить малейшие отклонения и патологии есть у пациентов Тюменской областной клинической больнице №1.

Первый аппарат для МРТ-исследований появился в Тюмени в 2001 году именно в этой больнице. С тех пор врачи провели 320 тыс. исследований. МРТ проводится по международному стандарту и можно обойтись без направления врача - исследование безвредно и не несет лучевой нагрузки.

Есть возможность детализировать исследование - программируется целый комплекс вопросов в зависимости от обследуемой зоны и задачи. Например, если проводят МРТ-исследование сердца, то специалисты смотрят не только его анатомию, но сосуды и клапаны, функции мышцы, ишемические изменения, воспалительные изменения (миокардит).

В отделении лучевой диагностики "ОКБ №1" установлены современные высокопольные магнитно-резонансные томографы фирмы Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 и 3 Тесла. Последний, кстати, имеет самый большой диаметр тоннеля – значит, в нем комфортно себя чувствуют даже крупные пациенты.

Расшифровку снимков проводят врачи-рентгенологи с огромным опытом диагностики сложных случаев и только зарождающихся патологий. Специалисты ОКБ №1 составляют заключение, оказывая помощь в постановке диагноза, дифференцируя данные на всех снимках. Это помогает эффективно проводить дальнейшее лечение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Соб. инф.