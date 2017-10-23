Общественный порядок в Ишиме взят под видеоконтроль

Общественный порядок в Ишиме взят под видеоконтроль/ Фото duma.tyumen-city.ru

Работы по организации системы видеонаблюдения за общественным порядком в Ишиме завершил "Ростелеком". Связисты смонтировали и запустили в эксплуатацию 12 программно-аппаратных комплексов. В городе установили 25 постов видеонаблюдения на 13 городских объектах – во дворах жилых домов, площадях, набережной и других местах общего пользования.

Работы проводились в рамках заказа регионального правительства, сообщает "Ростелеком".

Система видеонаблюдения обеспечивает фиксацию правонарушений и преступлений и круглосуточное визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, что помогает службам, отвечающим за безопасность жизнедеятельности населения, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах, в том числе в условиях плохой видимости, при высоких и низких температурах.

Все камеры объединены волоконно-оптической сетью связи в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция осуществляется в высоком разрешении, а видеоданные в режиме реального времени передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в центр обработки данных правительства Тюменской области.

"Камеры сосредоточены в местах с массовым пребыванием граждан, густонаселенных жилых районах, объектах транспортной инфраструктуры для максимального коврового покрытия, чтобы эффективно отслеживать оперативную обстановку в городе. Развитие правоохранительного сегмента "Безопасный город", совершенствование процессов получения, хранения и обработки информации приносят ощутимую пользу в профилактике правонарушений и преступлений. В этом году отмечено сокращение на 30 процентов количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах областного центра. С помощью камер видеонаблюдения раскрыто 9 преступлений, в том числе связанные с угрозой жизни и здоровью граждан. Выявлено более тысячи административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, более 290 тысяч за нарушение правил дорожного движения. Установлено 112 лиц, находящихся в розыске, и задержано по ориентировкам 48 единиц автотранспорта", - сообщил начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области Виталий Шундрик.

Директор филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков отметил, что специалисты компании проделали сложную и ответственную работу, которая потребовала максимальной слаженности действий и повышенного внимания на всех этапах реализации.

"Высокое качество изображения, передаваемое с камер, выделенный доступ в интернет по защищенным каналам связи позволяют просматривать черты лица человека как в формате онлайн, так и в архивном режиме. Проект реализуется полностью за счет собственных средств "Ростелекома" и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Наша компания готова и в дальнейшем развивать систему видеонаблюдения в регионе", - подчеркнул он.

Проект по созданию единой системы видеонаблюдения реализуется в рамках государственной программы "Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)", согласно заключенного государственного контракта с департаментом информатизации Тюменской области на оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдений.

Сейчас функционал системы работает в полном объеме, установлено 572 камеры на 133 объектах в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тюменском муниципальном районе.

"Ростелеком" участвует в реализации АПК "Безопасный город" в Тюменской области с 2013 года в качестве системного интегратора, который оказывает комплексную услугу. по поставке оборудования и его установке, внедрению и настройке автоматизированных информационных систем, организации сети передачи данных, обеспечения информационной безопасности.