Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Фото ИА "Тюменская линия"

Форум молодых депутатов Уральского федерального округа пройдет в Тюменской областной думе 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

"Мы все живем в одном федеральном округе. Проблемы территорий и чаяния наших избирателей похожи. Вопросы, которые возникают у депутатов, - одни и те же. Поэтому очень важно общаться, обмениваться опытом. Самое главное - достигнуть взаимопонимания для решения важных вопросов", - считает член фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе, координатор палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ в УФО Ольга Швецова.

Главная тема форума - привлечение инвестиций. В программе - ознакомительная поездка на объекты Антипинского промышленного узла. Кроме того, в рамках форума будет работать образовательная площадка проекта "Гражданский университет", где можно приобрести много новых теоретических знаний и послушать практиков.

В пленарном заседании форума примут участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, председатель палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ Виктор Конопацкий.

Напомним, что недавно при Тюменской областной думе было создано собрание молодых депутатов. Новая площадка соберет молодых политиков до 35 лет, которые избраны в законодательные и представительные органы власти и местного самоуправления.